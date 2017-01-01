У Кривому Розі рибалки провалились під лід: врятували лише одного

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За словами очевидців, загиблий обрав невдале місце для рибалки, адже в тій частині ставка лід дуже тонкий та крихкий

Сьогодні, біля 14:00 в Металургійному районі Кривого Рогу на одному з ставків потонув рибалка. Про це повідомляє «Кривбасс On-Line».

Коли рибалка провалився під лід, йому на допомогу прийшов ще один чоловік, який рибалив поруч. Однак спроби допомогти чоловікові закінчилася тим, що він також провалився під лід.

На місце події рятувальники, патрульна поліція та медики швидкої допомоги, які проїжджали поруч та зупинилися щоб допомогти.

Чоловіка, який провалився під лід першим, з води дістали у стані клінічної смерті. Медики «швидкої» боролися за його життя, але він помер. Іншому чоловікові надали допомогу і він пішов додому.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановлювала особу загиблого.

За словами очевидців, загиблий обрав невдале місце для рибалки, адже в тій частині ставка проходить труба, по якій стікають води. Тому в цьому місці лід дуже тонкий та крихкий.