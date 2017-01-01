У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в $3 тис

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29-річний прокурор міської прокуратури збирався за 3 тисячі американських доларів вирішити питання про зняття арешту з автомобіля

У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в 3 тисячі доларів США.

Про це пише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фесбук.

«До ночі хабарники пішли косяком. Після судді – прокурор. У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в 3 тисячі доларів США. 29-річний прокурор міської прокуратури #3 збирався за 3 тисячі американських доларів вирішити питання про зняття арешту з автомобіля. Це при тому, що даний автомобіль проходить по кримінальній справі. Зараз на місці затримання працюють співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції і військової прокуратури Південного регіону», – пише Аваков.