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    У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в $3 тис

    • Вчора, 23:34
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    29-річний прокурор міської прокуратури збирався за 3 тисячі американських доларів вирішити питання про зняття арешту з автомобіля

    У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в 3 тисячі доларів США.

    Про це пише міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фесбук.

    «До ночі хабарники пішли косяком. Після судді – прокурор. У Кривому Розі затримали прокурора на хабарі в 3 тисячі доларів США. 29-річний прокурор міської прокуратури #3 збирався за 3 тисячі американських доларів вирішити питання про зняття арешту з автомобіля. Це при тому, що даний автомобіль проходить по кримінальній справі. Зараз на місці затримання працюють співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції і військової прокуратури Південного регіону», – пише Аваков.

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