У Кривому Розі збирають підписи за відкликання депутатів від «Сили людей»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами активістів, депутати регулярно прогулюють сесії міської ради і утримуються від голосування

У Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві активісти почали кампанію за відкликання і позбавлення мандатів депутатів міськради від політичної партії «Сила людей». Відповідну петицію було зареєстровано на сайті Криворізького міськвиконкому.

У документі наголошується, що виборці Кривого Рогу «незадоволені тим, як депутати міської ради від партійної організації «Сила людей» Світлана Сова, Юлій Морозов, Сергій Попович і Андрій Немченко виконують покладені на них обов'язки представляти інтереси суспільства в місцевих органах влади.

З початку своєї каденції (листопад 2015 року) і по сьогоднішній день ці депутати регулярно прогулюють сесії міської ради і засідання комісій, що є прямим невиконанням їхніх обов'язків як депутатів місцевих органів влади; утримуються від голосування за важливі для Кривого Рогу питання; спекулюють на труднощах внутрішньо переміщених осіб зі сходу України, втягуючи їх у псевдоблагодійні організації та ін.».

У зв'язку з цим автори петиції вимагають позбавити цих представників «Сили людей» мандатів депутатів міської ради.

Крім того, активісти громадської ініціативи «Депутати, працюйте!», яка стоїть за цією петицією, заявили, що мають намір звернутися до керівництва партії «Сила людей» з вимогою провести ротацію або переформатувати роботу свого міського осередку.

Представники Криворізького партосередку «Сили людей» заявили, що місцева влада веде проти них кампанію з дискредитації. Що ж стосується конкретних претензій ініціативи «Депутати, працюйте!», керівництво міської «Сили людей» від коментарів утрималося.