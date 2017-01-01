У Кривому Розі зростає протест шахтарів

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До страйку, розпочатого 4 травня, долучилися гірники шахти «Артем-1»

У Кривому Розі триває страйк гірників декількох шахт Криворізького залізорудного комбінату (КЗРК), в суботу до них приєдналися гірники шахти «Артем-1» групи АрселорМіттал. Шахтарі вимагають підвищення заробітної плати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

«До акції протесту гірників КЗРК приєдналися гірники шахти «Артем-1» (Arcelormittal), вимоги ті самі - підвищення заробітної плати до економічно обрунтованого рівня», - йдеться в повідомленні депутата.

Колесник зазначає також, що «керівництво «Євраз «Суха балка» боїться пускати зміни в забій з «різних» причин, бояться, що залишаться в забої і теж висунуть вимоги». «На черзі «Метінвест», - додав депутат міськради.

Він вважає, що приклад гірників КЗРК може змінити «процес розподілу прибутку на користь робітників, значно збільшивши фонд оплати праці, значно збільшивши заробітну плату».

«По факту ця акція може по-справжньому змінити фінансові відносини роботодавця і найнятого працівника», - написав Колесник.

Як повідомлялось, шахтарі чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату - «Родіна», «Октябрська», «Гвардійська», «Тернівська» у четвер, 4 травня, не вийшли після нічної зміни на поверхню. Під землею, на глибині 315 метрів, вони стали проводити профспілкові збори і вимагали підвищити зарплату для робітників основних професій до рівня 2012 року, тобто еквівалента 1000 доларів.

Голова правління КЗРК Федір Караманиць спустився в шахту «Родіна» і став вести переговори, він пообіцяв підвищити заробітну плату на першому етапі на 20%, до Дня шахтаря ще на 30%, а до кінця року на 100%.

Після цього гірники нічної зміни піднялися на поверхню, а перша зміна, що їх змінила, спустилася і продовжила збори під землею. Було прийняте спільне звернення до акціонерів компанії. Як повідомляють очевидці, «гірники ще ні на що не погодилися, як і адміністрація - йдуть переговори, а, отже, і акція триває».

Джерело: Укрінформ