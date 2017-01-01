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    У Кропивницькому сталася перестрілка: є поранений

    • Сьогодні, 00:17
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    Внаслідок перестрілки у Кропивницькому було поранено одного з учасників конфлікту,

    У Кропивницькому в одному з житлових районів міста сьогодні ввечері, 10 квітня 2017 року, сталася перестрілка.

    Про це повідомляє місцеве видання «Утренний город»  з посиланням на очевидця.

    Як зазначається, за словами свідка події, біля будинку №27 на проспекті Університетському на очах у мешканців цього та сусіднього будинків власники чорної БМВ з молдовськими номерами та червоної «Мазди» почали з'ясовувати стосунки перестрілкою.

    Внаслідок перестрілки у Кропивницькому було поранено одного з учасників конфлікту, після чого обидві автівки зникли.

    «Працююча на місці подій експертна груп наразі збирає речові докази - а їх біля десятка, бере пробу крові, яка лишилась на асфальті та шукає інші зачіпки. Тим часом у місті оголошений план «Перехоплення»,, - йдеться у повідомленні. 

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