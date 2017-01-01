У Кропивницькому сталася перестрілка: є поранений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок перестрілки у Кропивницькому було поранено одного з учасників конфлікту,

У Кропивницькому в одному з житлових районів міста сьогодні ввечері, 10 квітня 2017 року, сталася перестрілка.

Про це повідомляє місцеве видання «Утренний город» з посиланням на очевидця.

Як зазначається, за словами свідка події, біля будинку №27 на проспекті Університетському на очах у мешканців цього та сусіднього будинків власники чорної БМВ з молдовськими номерами та червоної «Мазди» почали з'ясовувати стосунки перестрілкою.

Внаслідок перестрілки у Кропивницькому було поранено одного з учасників конфлікту, після чого обидві автівки зникли.

«Працююча на місці подій експертна груп наразі збирає речові докази - а їх біля десятка, бере пробу крові, яка лишилась на асфальті та шукає інші зачіпки. Тим часом у місті оголошений план «Перехоплення»,, - йдеться у повідомленні.