У Кропивницькому в маршрутці помер чоловік

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Маршрутне таксі у Кропивницькому

Пасажиру стало зле під час руху транспорту, очевидці події викликали «швидку»

Сьогодні близько 8:30 у маршрутці №55 у Кропивницькому раптово помер чоловік. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції міста, пише УНН.

Згідно з інформацією, пригода сталася тоді, коли маршрутне таксі рухалось по вулиці Євгена Маланюка поблизу швейної фабрики. Пасажиру стало зле під час руху транспорту, очевидці події викликали «швидку».

У поліцію про факт смерті чоловіка повідомили лікарі «швидкої». Після чого на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, яка розслідуватиме обставини смерті пасажира. На вигляд чоловікові близько 60 років.

Причому це не єдина смерть літнього чоловіка в маршрутці Кропивницького за останній час. Так, 20 квітня, у Кропивницькому помер чоловік, який їхав у громадському транспорті. Автобус, у якому померла людина, рухався за маршрутом №44.

За інформацією «Гречки», чоловікові було 64 роки. Під час руху маршрутки йому стало зле. Водій зупинив автобус, проте пасажир приїзду карети швидкої допомоги не дочекався. За попередніми даними, смерть чоловіка була природною, ознак насилля не виявлено.

Як повідомляв «Главком», київське метро зранку зупинялося на кілька хвилин: на колії впала людина.