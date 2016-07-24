У Кропивницькому завершили розслідування стосовно банди «перевертнів у погонах»

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Колишні поліцейські займались вимаганням грошей

У Кропивницькому завершили досудове розслідування резонансного кримінального провадження відносно чотирьох колишніх поліцейських, які обвинувачуються у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зібрана достатня кількість доказів вини правоохоронців у вчиненні вказаних злочинів. Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.

Зокрема, обвинувальний акт направлено до Кіровського районного суду міста Кропивницький за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.162, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 190 (вимагання та одержання неправомірної вигоди, катування, крадіжка, незаконне проникнення до житла, шахрайство, перевищення влади та службових повноважень, вчинених у складі організованої групи) КК України.

Нагадаємо, злочинна діяльність організованої групи була викрита 22 липня 2016 року під час передачі частини грошових коштів в сумі 3 тис. доларів США від загальної суми неправомірної вигоди в розмірі 8,5 тис. доларів США.

Злочинне угрупування створив та очолив колишній заступник начальника Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Крім чотирьох поліцейських до угрупування входив відомий у Кропивницькому «кримінальний авторитет».

Потерпів від злочинної діяльності мешканець обласного центру пенсійного віку, в якого обвинувачені намагались відібрати квартиру, вартістю 600 тис грн, а його самого погрожували кинути за грати.