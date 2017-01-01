У Кваліфікаційній комісії розказали, як обиратимуть суддів до Верховного суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Щотка

Кандидатів до ВС тестуватимуть не лише судді, а й психологи

Кандидати до Верховного суду оцінюються за трьома компонентами: компетентність, професійна етика і доброчесність. Про це розповів член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка, пише «Цензор.НЕТ».

«Якщо це суддя, ми беремо статистику суду за п'ять років, дивимося як він розглядав справи, яке навантаження, скільки скасувань, на яких підставах, де не впорався, навантаження його в порівнянні з судом, гуляв або працював... Якщо це адвокат, з'ясовуємо скільки разів ходив у суди, з яких справ, чим пишається, а чим ні. Що публікував, чи має науковий ступінь. Питання до вчених: скільки наукових робіт підготував, які дисципліни викладає, скільки підготував кандидатів до захисту, де був опонентом, які є публікації. Далі йде рівень особистісної компетенції. Тут нам і допомагають психологи», – розповів він.

На питання про те, як враховуються висновки психологів у загальних балах, Щотка зазначив: «Психологи відповідають за частину таких компонентів, як особистісна компетентність, соціальна компетентність, дають частину компонента «професійна етика», частину компонента доброчесності».