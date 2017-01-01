У лавах столичних патрульних поповнення: Кличко обіцяє підтримку

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Патрульна поліція

193 нових патрульних поліцейських уже сьогодні розпочинають патрулювання вулиць Києва

Мер Києва Віталій Кличко привітав новий набір патрульних поліцейських Києва, які сьогодні склали присягу на вірність народу України.

«Сьогодні у лавах столичних патрульних поповнення! 193 патрульних поліцейських, які пройшли 4-місячний курс підготовки, вже сьогодні приступають до патрулювання вулиць нашої столиці. Від вас залежить правопорядок у місті і безпека його жителів. Адже безпека – це ключова річ, на яку розраховують кияни», – наголосив Кличко під час церемонії.

Мер зазначив, що нещодавно Київ гідно провів «Євробачення». «У цьому також велика заслуга патрульних. Близько 10 тисяч поліцейських з усієї України забезпечували правопорядок і охороняли спокій киян та гостей міста», – зазначив він.

Кличко наголосив, що столична влада і надалі підтримуватиме київських патрульних. Зокрема, за допомоги мерії запрацював велопатруль, також поліцейських навчають англійської.

«Як мер столиці я готовий завжди допомагати і підтримувати вас. І всі кияни розраховують на те, що ви будете з честю виконувати свою роботу. Бо безпека і відчуття захищеності жителів та гостей столиці – один з головних приоритетів», – звернувся до патрульних Кличко.