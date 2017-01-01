У лавах столичних патрульних поповнення: Кличко обіцяє підтримку
- Сьогодні, 11:36
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193 нових патрульних поліцейських уже сьогодні розпочинають патрулювання вулиць Києва
Мер Києва Віталій Кличко привітав новий набір патрульних поліцейських Києва, які сьогодні склали присягу на вірність народу України.
«Сьогодні у лавах столичних патрульних поповнення! 193 патрульних поліцейських, які пройшли 4-місячний курс підготовки, вже сьогодні приступають до патрулювання вулиць нашої столиці. Від вас залежить правопорядок у місті і безпека його жителів. Адже безпека – це ключова річ, на яку розраховують кияни», – наголосив Кличко під час церемонії.
Мер зазначив, що нещодавно Київ гідно провів «Євробачення». «У цьому також велика заслуга патрульних. Близько 10 тисяч поліцейських з усієї України забезпечували правопорядок і охороняли спокій киян та гостей міста», – зазначив він.
Кличко наголосив, що столична влада і надалі підтримуватиме київських патрульних. Зокрема, за допомоги мерії запрацював велопатруль, також поліцейських навчають англійської.
«Як мер столиці я готовий завжди допомагати і підтримувати вас. І всі кияни розраховують на те, що ви будете з честю виконувати свою роботу. Бо безпека і відчуття захищеності жителів та гостей столиці – один з головних приоритетів», – звернувся до патрульних Кличко.