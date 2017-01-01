У Лаврова досі сподіваються на дружбу з Трампом

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Марія Захарова

Захарова хоче почати виводити відносини з Америкою з піке

Росія і США мають всі можливості для розвитку відносин, з російської сторони проблем немає. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

«Діалог триває, відбулися зустрічі глав зовнішньополітичних відомств і вже точно не одна телефонна розмова, - зазначила дипломат. - Контакти потрібні не заради контактів, нас цікавить результат».

За словами Захарової, говорити про суперпозитивну динаміку в стосунках зараз важко. «Є первинний погляд на те, як і де можна було б почати взаємодію і взагалі почати виводити ситуацію з піке, - звернула увагу офіційний представник МЗС РФ. - Але, на мій погляд, є всі можливості у всіх сторін, щоб прискорити цю роботу в кілька разів. З нашого боку проблем немає».