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Марія Захарова

Захарова бідкається, що навіть в останні години при владі команда Обами не припиняє псувати стоунки з РФ

Команда президента США Барака Обами свідомо зіпсувала двосторонні зв'язки між Москвою і Вашингтоном. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

«Демократична команда свідомо звела двосторонні зв'язки до стану часів холодної війни, - сказала Захарова. - Навіть у свої останні години вона продовжує завдавати ударів по їх фундамент».

Як повідомлялось, у Кремлі щиро не розуміють, чому весь світ не любить Росію, яка «ніколи не займалась інтервенцією в чужу країну».

Нагадаємо, Путін після України і Сирії висловив готовність «врятувати» ще й Малі.