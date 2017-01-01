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    У Лаврова назвали винного у прохолодних стосунках Москви з Вашингтоном

    • Сьогодні, 15:05
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    Марія Захарова
    Марія Захарова

    Захарова бідкається, що навіть в останні години при владі команда Обами не припиняє псувати стоунки з РФ

    Команда президента США Барака Обами свідомо зіпсувала двосторонні зв'язки між Москвою і Вашингтоном. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише ТАСС.

    «Демократична команда свідомо звела двосторонні зв'язки до стану часів холодної війни, - сказала Захарова. - Навіть у свої останні години вона продовжує завдавати ударів по їх фундамент».

    Як повідомлялось, у Кремлі щиро не розуміють, чому весь світ не любить Росію, яка «ніколи не займалась інтервенцією в чужу країну».

    Нагадаємо, Путін після України і Сирії висловив готовність «врятувати» ще й Малі.

    Росія США Барак Обама
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