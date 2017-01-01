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    У Лаврова нервують через заборону «Дождя» в Україні і обіцяють поскаржится в ОБСЄ

    • Сьогодні, 15:50
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    Марія Захарова
    Марія Захарова

    Ми обов’язково поінформуємо ОБСЄ, — Захарова

    Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала заборону мовлення російського телеканалу «Дождь» у кабельних мережах України цензурою. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «Це правда, що Нацрада України по ТБ зобов’язала провайдерів відключити «Дождь»? Сподіваюся, що до такої цензури київська влада ще не докотилася. Але якщо ця інформація відповідає дійсності, ми обов’язково поінформуємо ОБСЄ», — написала Захарова.

    Нагадаємо, Нацрада заборонила телеканал «Дождь» у кабельних мережах. На телеканалі «Дождь» вже прокоментували заборону мовлення в Україні.

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