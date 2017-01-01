У Лаврова нервують через заборону «Дождя» в Україні і обіцяють поскаржится в ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Захарова

Ми обов’язково поінформуємо ОБСЄ, — Захарова

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала заборону мовлення російського телеканалу «Дождь» у кабельних мережах України цензурою. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Це правда, що Нацрада України по ТБ зобов’язала провайдерів відключити «Дождь»? Сподіваюся, що до такої цензури київська влада ще не докотилася. Але якщо ця інформація відповідає дійсності, ми обов’язково поінформуємо ОБСЄ», — написала Захарова.

Нагадаємо, Нацрада заборонила телеканал «Дождь» у кабельних мережах. На телеканалі «Дождь» вже прокоментували заборону мовлення в Україні.