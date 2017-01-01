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    У Лаврова огризнулись на пропозицію Клімкіна щодо позбавлення РФ права вето в Радбезі ООН

    • Сьогодні, 11:30
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    Марія Захарова
    Марія Захарова

    Захарова дала українському міністру «цінну пораду»

    Міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну, який запропонував позбавити Росію права вето в РБ ООН, слід зосередитися на вирішенні проблем «у себе вдома», а не намагатися поліпшити роботу міжнародних механізмів. Так офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на пропозицію міністра щодо позбавлення Росії права вето в Раді Безпеки ООН, пише ТАСС.

    «Міністру закордонних справ України потрібно сфокусуватися на справах у себе вдома. Як тільки там буде вирішено ті проблеми, якими зараз змушене займатися все міжнародне співтовариство, тоді його думку можна буде заслухати і з інших питань», – зазначила Захарова.

    Як відомо, Клімкін закликав до негайного реформування Радбезу ООН, щоб було скасовано зловживання у використанні права вето. «Росія використовує інституційні слабкості, застосовуючи право вето в Радбезі ООН і правило консенсусу в ОБСЄ», – зазначив він.

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