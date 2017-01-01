У Лаврова поклали відповідальність за ескалацію на Донбасі на «нетямущих» європейців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Захарова

У МЗС РФ згадали про дітей на Донбасі і поцікавились, чи є у Європи совість

Речник міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова під час брифінгу в Москві звинуватила Європу в нібито ігноруванні ескалації конфлікту на сході України.

«Ви так стурбовані долею мирних громадян де завгодно, в тих регіонах, які не пов'язані з Європою, розділені морями, кілометрами. Що ж ви не бачите, що коїться у вас в Європі. Вже два роки європейці вбивають європейців, і все це схвалюється самими європейцями. Це ганьба сучасної Європи», – обурилася Захарова у відповідь на звинувачення Росії в невиконанні Мінських домовленостей.

За словами речника МЗС РФ, Європа «несе безпосередню відповідальність» за Україну як за країну, якій надавалася допомога. Вона також звинуватила європейських колег у нібито відсутність жалю до дітей, змушених жити в умовах бойових дій на сході України.

«Совість узагалі є, дітей Донбасу не існує? Скільки ми чули про ситуацію щодо Сирії, в Алеппо. Донбас ближче до вас, а ви їх не бачите, чи це не ті діти, які викликають співчуття?» – заявила вона.

Захарова також поскаржилася на «нетямущість» світового співтовариства. «Скільки можна пояснювати те, що ми намагаємося пояснити стільки років? Європа не знаходить у собі сил подивитися, що коїться на її території», – розсердилася спікер МЗС Росії. Крім того, російський спікер традиційно поклала відповідальність за загострення бойових дій в Авдіївці і на Україну, звинувативши Збройні сили країни у «варварстві» у зоні проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

Читайте також статтю «Главкома»: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»