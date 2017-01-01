  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Лаврова поклали відповідальність за ескалацію на Донбасі на «нетямущих» європейців

    • Сьогодні, 15:50
    • Розсилка
    Марія Захарова
    Марія Захарова

    У МЗС РФ згадали про дітей на Донбасі і поцікавились, чи є у Європи совість

    Речник міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова під час брифінгу в Москві звинуватила Європу в нібито ігноруванні ескалації конфлікту на сході України.

    «Ви так стурбовані долею мирних громадян де завгодно, в тих регіонах, які не пов'язані з Європою, розділені морями, кілометрами. Що ж ви не бачите, що коїться у вас в Європі. Вже два роки європейці вбивають європейців, і все це схвалюється самими європейцями. Це ганьба сучасної Європи», – обурилася Захарова у відповідь на звинувачення Росії в невиконанні Мінських домовленостей.

    За словами речника МЗС РФ, Європа «несе безпосередню відповідальність» за Україну як за країну, якій надавалася допомога. Вона також звинуватила європейських колег у нібито відсутність жалю до дітей, змушених жити в умовах бойових дій на сході України.

    «Совість узагалі є, дітей Донбасу не існує? Скільки ми чули про ситуацію щодо Сирії, в Алеппо. Донбас ближче до вас, а ви їх не бачите, чи це не ті діти, які викликають співчуття?» – заявила вона.

    Захарова також поскаржилася на «нетямущість» світового співтовариства. «Скільки можна пояснювати те, що ми намагаємося пояснити стільки років? Європа не знаходить у собі сил подивитися, що коїться на її території», – розсердилася спікер МЗС Росії. Крім того, російський спікер традиційно поклала відповідальність за загострення бойових дій в Авдіївці і на Україну, звинувативши Збройні сили країни у «варварстві» у зоні проведення антитерористичної операції.

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

    Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох. 

    Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

    Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці. 

    Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки.

    Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

    Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено. 

    Читайте також статтю «Главкома»: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»

    Джерело: УНІАН
    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі Донбас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ