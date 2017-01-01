У Лаврова прагнуть «проаналізувати, хто такий український народ» разом із міжнародними експертами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марія Захарова

Захарова перейнялась «ідеологічним колапсом» в Україні

У МЗС Росії запропонували «проаналізувати, хто такий український народ, і в чому його справжні споконвічні інтереси» із залученням «міжнародних експертів». Про заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

«Серйозна робота – це важка, болісна, але єдино можлива в цьому випадку робота над помилками, над багаторічними помилками – відмова від націоналізму, відмова від ставки на радикальні сили, пошук національного консенсусу, припинення тих методів роздирання суспільства... зокрема, за мовною ознакою, й дійсно спроба аналізу інтересів України, спроба проаналізувати, хто такий український народ, у чому його справжні споконвічні інтереси, з кого він складається, як забезпечити права всіх категорій населення», - сказала Захарова.

Спікер МЗС РФ допустила навіть залучення мужнародних експертів до цього дослідження.

Як повідомлялось, також Захарова побачила в нормах українського законодавства щодо обсягу мовлення державною мовою «геноцид».

Джерело: УНІАН