У Лаврова прокоментували позов України проти РФ до Міжнародного суду ООН

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МЗС Росії

В МЗС Росії переконані, що Київ шукав привід для звернення в Міжнародний суд

Російська Федерація має намір використовувати доступні засоби правового захисту у зв'язку з подачею Україною позову проти Росії за Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це йдеться в коментарі МЗС Росії.

Зазначається, що РФ «щиро намагалася розібратися в суті претензій української сторони, сумлінно перевіряючи її заяви, однак зіткнулася зі стійким небажанням українських відомств вести предметний діалог і в кінцевому рахунку одностороннім розривом консультацій українською стороною».

«Перспектива організації на підставі угоди сторін нейтрального міжнародного арбітражу, який міг би розібратися в ситуації, також не влаштувала Київ. Очевидно, основною - якщо не єдиною - метою України спочатку було не врегулювання будь-яких розбіжностей, а пошук приводу для звернення проти Російської Федерації в Міжнародний Суд», - йдеться в коментарі російського МЗС.

Повідомляється, що «Росія в нотної листуванні і в ході консультацій поставила перед Україною цілий ряд питань, пов'язаних з правами російського і російськомовного населення України. Однак Україна ухилилася від предметного діалогу з цього приводу».

На думку МЗС РФ, в відношенні Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації «Київ не зацікавлений в реальному захисті людей або дотриманні договорів».

«Звернення проти Російської Федерації в Міжнародний Суд ставить перед собою лише одномоментні політичні інтереси», - переконані в МЗС Росії.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.