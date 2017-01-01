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    У Лаврова прокоментували слова Клімкіна про «українського Пушкіна»

    • Сьогодні, 20:24
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    Представник МЗС РФ Марія Захарова
    Представник МЗС РФ Марія Захарова

    Захарова порадила очільнику МЗС України Клімкіну спочатку розібратися з Гоголем

    Офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на висловлювання глави українського МЗС Павла Клімкіна, який назвав українцем російського поета Олександра Пушкіна.

    Свій коментар Захарова написала у Facebook.

    «Павло, ви з Гоголем ще не розібралися. Куди Вам за Олександра Сергійовича хапатися. І виключно для Вашого розуміння: коли Крим надихав Пушкіна, Хрущов ще не народився», - відповіла вона українському міністру.

    Нагадаємо, раніше очільник МЗС Павло Клімкін написав у Twitter: «Вважатиму Пушкіна українцем. Зрештою, українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKiev #JesuisUkrainienne».

    Як відомо, 29 травня на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном російський президент Володимир Путін «привласнив» історію київської княжни Анни Ярославни, яка згодом стала королевою Франції.

    «Від поїздки царя Петра у Франції не почалася історія російсько-французьких відносин, вона має набагато глибше коріння. Ви знаєте, освічена французька публіка знає про російську Анну - королеву Франції», - сказав Путін.

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