У Лаврова прокоментували смерть Чуркіна
- Сьогодні, 19:48
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Віталій Чуркін
Ми втратили рідну людину, - заявила Марія Захарова
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала смерть постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
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«Сьогодні в Нью-Йорку помер Віталій Іванович Чуркін. Завтра йому виповнилося б 65 років. Великий дипломат. Неординарна особистість. Яскрава людина. Ми втратили рідну людину», - написала вона.
Як повідомляв «Главком», постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого.
Відзначається, що дипломат помер на робочому місці.
Подробиці щодо причин раптової смерті російського представника в ООН не повідомляються.
Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.