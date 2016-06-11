У Лаврова прокоментували смерть Чуркіна

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Віталій Чуркін

Ми втратили рідну людину, - заявила Марія Захарова

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала смерть постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні в Нью-Йорку помер Віталій Іванович Чуркін. Завтра йому виповнилося б 65 років. Великий дипломат. Неординарна особистість. Яскрава людина. Ми втратили рідну людину», - написала вона.

Як повідомляв «Главком», постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого.

Відзначається, що дипломат помер на робочому місці.

Подробиці щодо причин раптової смерті російського представника в ООН не повідомляються.

Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.