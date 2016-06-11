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    У Лаврова прокоментували смерть Чуркіна

    • Сьогодні, 19:48
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    <em>Віталій Чуркін</em>
    Віталій Чуркін

    Ми втратили рідну людину, - заявила Марія Захарова

    Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала смерть постпреда РФ в ООН Віталія Чуркіна. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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    «Сьогодні в Нью-Йорку помер Віталій Іванович Чуркін. Завтра йому виповнилося б 65 років. Великий дипломат. Неординарна особистість. Яскрава людина. Ми втратили рідну людину», - написала вона.

    Як повідомляв «Главком», постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого.

    Відзначається, що дипломат помер на робочому місці.

    Подробиці щодо причин раптової смерті російського представника  в ООН не повідомляються.

    Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.

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