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    У Лаврова заступились за «ідіотів» з «Л/ДНР»

    • Сьогодні, 17:39
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    Сергій Лавров
    Сергій Лавров

    МЗС РФ образилось на посла Іспанії в Україні

    У Росії назвали неприпустимими заяви посла Іспанії в Україні Херардо Бугайо Оттоне на адресу її президента Путіна, а також перспектив реалізації Мінських угод та врегулювання на Сході України. Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

    «Особливо неприпустимими виглядають слова про нібито нереальність Мінського комплексу заходів, необхідність виконання яких ні в кого в світі не викликає сумнівів у якості основи українського врегулювання, закріпленої у відповідній резолюції РБ ООН», - сказано в заяві.

    «Очікуємо, що в Мадриді дадуть оцінку тому, наскільки висловлювання їх дипломатичного агента в Україні відповідають цілям і завданням іспанської зовнішньої політики, і вживуть заходів щодо запобігання в майбутньому подібного роду некоректних заяв, невластивих багатовіковій і досвідченій дипломатії Іспанії», - зазначають в МЗС РФ.

    Як повідомлялось, раніше посол Іспанії в Україні Херардо Бугайо Оттоне заявив, що поїхати воювати за «Л/ДНР» могли «лише дурні і ідіоти».

    Щодо російського президента посол Іспанії відзначив: «Путін - він не розуміє ні політику, ні політиків, ні взагалі способу мислення західного суспільства. Він думає, що він може десь там поторгуватися: я тобі, а ти щось мені, і якимось чином ці санкції можуть знятися, і він досягне свого... Це неможливо де-юре».

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