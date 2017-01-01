У «ЛДНР» примусово зганятимуть бюджетників і студентів на «парад»
- Сьогодні, 12:55
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До бюджетних установ та навчальних закладів надійшло «урядове розпорядження» щодо обов’язкового виділення співробітників, студентів та школярів
Ватажки самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» примусово залучають місцеве населення до участі у заходах з нагоди Дня перемоги. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
«Керівництво т.зв. «ДНР» та «ЛНР» здійснює заходи з примусового залучення місцевого населення до участі у святкових заходах з нагоди Дня перемоги. З метою забезпечення масовості заходів до бюджетних установ та навчальних закладів надійшло «урядове розпорядження» щодо обов’язкового виділення співробітників, студентів та школярів», - інформує ГУР.
Як повідомляв «Главком», у підконтрольному бойовикам Донецьку 1 травня відбулася урочиста хода. Учасники ходи пройшли по центру міста, де відбувся нетривалий мітинг. Потім основна маса людей перемістилася в парк Щербакова, де о 14:00 почався концерт і розважальні конкурси.
Колишній «мер» Донецька, а нині співробітник адміністрації Захарченка Юрій Мартинов (у синій футболці) на Першотравень прийшов зі зброєю і рацією
У центрі Донецька розміщені рекламні борди, які нагадують жителям, що 11 травня буде відзначатися «день республіки».