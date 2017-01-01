У «ЛДНР» різко пішла на спад тенденція отримання «паспортів» формувань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Паспорти» самопроголошеної «ДНР»

Пішли чутки, згідно з якими СБУ оперативно отримує списки всіх, хто отримав «паспорт» «ДНР» або «ЛНР»

В самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» різко пішла на спад тенденція отримання місцевими жителями «нових паспортів» даних формувань, яка спостерігається після визнання Росією цих «документів». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

За даними «ІС», особливо яскраво така картина спостерігається в населених пунктах поблизу лінії розмежування.

«Очевидно, це пов'язано з черговою хвилею чуток, згідно з якими СБУ оперативно отримує списки всіх, хто отримав «паспорт» «ДНР» або «ЛНР», після чого затримує їх власників при перетині лінії розмежування. Згідно з однією версією чуток, дані списки для СБУ добувають українські хакерські групи, згідно з іншою версією - чиновники «ЛДНР» самі передають їх українським спецслужбам», - повідомляє «ІС».

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання «документів», виданих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних Києву. Президент України Петро Порошенко назвав це «черговим доказом російської окупації» цих територій.

При цьому в РФ для громадян, які отримали так звані паспорти «ДНР» і «ЛНР», діють ті ж міграційні правила, що й для громадян України. Російська влада не стала давати жителям самоназваних «республік» спрощений порядок перебування на території країни.

Читайте також статтю: Легалізація «ДНР/ЛНР». Які мотиви і цілі путінського указу?