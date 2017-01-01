У Ле Пен прокоментували можливу заборону на в'їзд в Україну

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Питання щодо України буде вирішуватись дипломатичними каналами у разі обрання Ле Пен президентом Франції, заявили в її команді

У команді кандидата в президенти Франції, лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен прокоментували можливу заборону на в'їзд в Україну після її заяв про окупований Крим. Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря Ле Пен.

За її словами, Ле Пен в жодному разі не збиралася в Україну.

«Марін Ле Пен в будь-якому випадку не мала ні найменшого наміру йти туди. Це питання буде вирішуватися по дипломатичних каналах, коли вона стане президентом Республіки», - заявила прес-секретар Ле Пен.

Нагадаємо, лідер політичної партії «Національний фронт», кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен вважає, що анексія Криму Росією «не є незаконною».

Раніше Ле Пен вже говорила про те, що у разі її обрання президентом вона визнає Крим російською територією. Також кандидат у президенти зазначила, що відносини між Росією і Францією є важливими в багатополярному світі і необхідними для врегулювання міжнародних криз.

У МЗС України висловили обурення у зв'язку з тим, що Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку окупації Росією Криму. У свою чергу, СБУ відправила лист до МЗС з приводу заборони в'їзду Марін Ле Пен в Україну.