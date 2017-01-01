  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У лікарні померло троє потерпілих від вибуху газу на Харківщині

    • Сьогодні, 09:48
    • Розсилка

    Опіки, не сумісні з життям, отримали 23- та 51-річні робітники, а також 43-річний власник помешкання

    У лікарні померло троє людей, які постраждали внаслідок вибуху побутового газу в селищі Слобожанське на Харківщині, ще двоє людей перебувають у реанімації. Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

    Читайте також

    Як повідомили в поліції, опіки, не сумісні із життям, отримали 23- та 51-річні робітники, а також 43-річний власник помешкання. Інші потерпілі у тяжкому стані перебувають у реанімації.

    Триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, яке відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 28 січня у селищі Слобожанське Зміївського району в двокімнатній квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух побутового газу. В результаті постраждали 43-річний господар квартири, його 23-річний син, 23-річна подруга сина та двоє найманих працівників, жителів села Донець Зміївського району, 51 і 23 років.

    Була проведена евакуація жителів будинку, а також відключення газопостачання та опалення під’їзду. Вибух стався через порушення правил користування газовим балоном при виконанні ремонтних робіт, пов’язаних із монтажем натяжної стелі.

    Читайте також
    вибух Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ