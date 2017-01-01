У лікарні померло троє потерпілих від вибуху газу на Харківщині

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Опіки, не сумісні з життям, отримали 23- та 51-річні робітники, а також 43-річний власник помешкання

У лікарні померло троє людей, які постраждали внаслідок вибуху побутового газу в селищі Слобожанське на Харківщині, ще двоє людей перебувають у реанімації. Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

Як повідомили в поліції, опіки, не сумісні із життям, отримали 23- та 51-річні робітники, а також 43-річний власник помешкання. Інші потерпілі у тяжкому стані перебувають у реанімації.

Триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, яке відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 28 січня у селищі Слобожанське Зміївського району в двокімнатній квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух побутового газу. В результаті постраждали 43-річний господар квартири, його 23-річний син, 23-річна подруга сина та двоє найманих працівників, жителів села Донець Зміївського району, 51 і 23 років.

Була проведена евакуація жителів будинку, а також відключення газопостачання та опалення під’їзду. Вибух стався через порушення правил користування газовим балоном при виконанні ремонтних робіт, пов’язаних із монтажем натяжної стелі.