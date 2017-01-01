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    У лісі на Кіровоградщині знайшли вбитого військовослужбовця

    • Сьогодні, 10:35
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    Фото: Facebook Сергій Кондрашенко

    Правоохоронці вже встановили особу вбивці

    У місті Олександрія (Кіровоградська обл.) 3 травня знайшли тіло 46-річного військовослужбовця. Про це повідомили в Олександрійському відділі поліції, передає УНН.

    Згідно з інформацією, чоловік, який служив у місцевій військовій частині, зник на початку тижня. Внаслідок розшукової операції тіло загиблого зі слідами тілесних ушкоджень знайшли в лісосмузі.

    Керівник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко у Facebook повідомив, що того ж дня працівниками карного розшуку обласного главку та Олександрійського відділу поліції вбивство людини було розкрито.

    Особу, яка, ймовірно, причетна до злочину, оперативники затримали на кордоні з АР Крим. Зловмисник планував переховуватися від правоохоронних органів на не підконтрольній Україні території.

    За попередніми даними, 48-річний чоловік посварився з потерпілим. У результаті завдав йому кількох ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, вивіз тіло до лісосмуги, де і закопав у землю.

    За фактом убивства розпочато кримінальне провадження. Обставини пригоди з'ясовують слідчі.

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    У лісі на Кіровоградщині знайшли вбитого військовослужбовця
    У лісі на Кіровоградщині знайшли вбитого військовослужбовця
    У лісі на Кіровоградщині знайшли вбитого військовослужбовця

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