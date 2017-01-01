У лісі на Кіровоградщині знайшли вбитого військовослужбовця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Сергій Кондрашенко

Правоохоронці вже встановили особу вбивці

У місті Олександрія (Кіровоградська обл.) 3 травня знайшли тіло 46-річного військовослужбовця. Про це повідомили в Олександрійському відділі поліції, передає УНН.

Згідно з інформацією, чоловік, який служив у місцевій військовій частині, зник на початку тижня. Внаслідок розшукової операції тіло загиблого зі слідами тілесних ушкоджень знайшли в лісосмузі.

Керівник ГУ НП в області Сергій Кондрашенко у Facebook повідомив, що того ж дня працівниками карного розшуку обласного главку та Олександрійського відділу поліції вбивство людини було розкрито.

Особу, яка, ймовірно, причетна до злочину, оперативники затримали на кордоні з АР Крим. Зловмисник планував переховуватися від правоохоронних органів на не підконтрольній Україні території.

За попередніми даними, 48-річний чоловік посварився з потерпілим. У результаті завдав йому кількох ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, вивіз тіло до лісосмуги, де і закопав у землю.

За фактом убивства розпочато кримінальне провадження. Обставини пригоди з'ясовують слідчі.