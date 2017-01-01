  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Литві пройдуть військово-повітряні навчання НАТО

    • Сьогодні, 23:13
    • Розсилка
    Літаки НАТО
    Літаки НАТО

    Учасники навчань зокрема відпрацьовуватимуть повітряне перехоплення

    Наступного тижня, 25 - 26 квітня, в Балтійському повітряному просторі, переважно над Литвою, проходитимуть військово-повітряні навчання НАТО «Ramstein Alloy».

    Про це повідомляє сайт командування Об’єднаними повітряними силами НАТО.

    У навчаннях братимуть участь винищувачі з Нідердандів та Німеччині, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, літаки з Польщі та Норвегії, а також транспортні літаки з Литви, США і літаки НАТО для повітряної розвідки AWACS.

    Учасники навчань відпрацьовуватимуть повітряне перехоплення, дозаправку у повітрі, пошуково-рятувальні операції, а також практику диверсій, підходи до різних прибалтійських аеродромів.

    До слова, збройні сили Латвії в неділю виявили біля своїх берегів російські субмарини та корабель підтримки субмарин.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    НАТО військові навчання Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ