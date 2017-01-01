У Литві пройдуть військово-повітряні навчання НАТО
- Сьогодні, 23:13
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Учасники навчань зокрема відпрацьовуватимуть повітряне перехоплення
Наступного тижня, 25 - 26 квітня, в Балтійському повітряному просторі, переважно над Литвою, проходитимуть військово-повітряні навчання НАТО «Ramstein Alloy».
Про це повідомляє сайт командування Об’єднаними повітряними силами НАТО.
У навчаннях братимуть участь винищувачі з Нідердандів та Німеччині, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, літаки з Польщі та Норвегії, а також транспортні літаки з Литви, США і літаки НАТО для повітряної розвідки AWACS.
Учасники навчань відпрацьовуватимуть повітряне перехоплення, дозаправку у повітрі, пошуково-рятувальні операції, а також практику диверсій, підходи до різних прибалтійських аеродромів.
До слова, збройні сили Латвії в неділю виявили біля своїх берегів російські субмарини та корабель підтримки субмарин.
Джерело: Європейська правда