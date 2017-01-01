У Лівії засудили 14 українців із затриманого танкера, - ЗМІ

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Фото: берегова охорона Лівії У Лівії засудили 14 українців із затриманого танкера

Перед лівійським судом постали четверо турків і двоє грузин, які перебували на другому судні

У Тріполі (Лівія) судили 14 громадян України з танкера «Рута«, затриманого військово-морськими силами Лівії.

Про це 30 квітня з посиланням на представника лівійських ВМС Аюба Кассема повідомляє Al Jazeera.

За його словами, після тригодинної перестрілки два танкери були захоплені і разом з екіпажами доставлені в столицю Лівії Тріполі, де вони постали перед судом.

«Серед них були 14 українців із «Рути», четверо турків і двоє грузин, які перебували на другому судні - «Старк», - зазначив Кассем.

Він також повідомив, що ще троє членів екіпажу «Старка» перебувають у м. Зувара (Лівія), при цьому їхню національність він не уточнив.

Повідомляється, що під час захоплення «Рута» була завантажена майже 3 330 т нафти, «Старк», який може перевозити 1236 тонн, також повинен був бути завантажений. Кассем зазначив, що «Рута» була під українським прапором, другий танкер - під конголезьким.

За словами представника ВМС, екіпажі суден «були добре озброєні, мали підтримку охорони на човнах і чинили опір». Мало того, кілька разів із човнів по ВМС було відкрито вогонь з автоматів Калашникова і кулеметів.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер «Рута» - нібито українське. Інцидент стався в районі Сіді Саїд на захід від Тріполі. Український консул перевіряє цю інформацію.

Джерело: РБК-Україна