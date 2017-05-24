У Лондоні біля королівського палацу затримали чоловіка з ножем
- Сьогодні, 15:21
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У поліції не пов'язують інцидент із терактом, який стався 23 травня в Манчестері
Неподалік від Букінгемського палацу поліція затримала чоловіка з ножем за кілька хвилин до того, як повз цієї території в автомобілі проїхала королева Британії.
Про це повідомляє The Telegraph.
У столичній поліції повідомили, що інцидент, який стався близько 10.40 ранку в середу, не пов'язаний із тероризмом, однак це сталося на тлі підвищених заходів безпеки.
Чоловіка доставили в центральний офіс лондонської поліції для допиту.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.
За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.
Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.