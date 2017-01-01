У Лондоні біля парламенту сталася стрілянина, 12 людей поранено

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Роботу британського парламенту призупинили через стрілянину

У Лондоні біля будівлі парламенту Великої Британії сталася стрілянина.

Про це повідомляє Reuters.

Роботу британського парламенту призупинили. Будівлю оточила поліція.

За інформацією Reuters, не менше десятка людей поранено. Чи всі вони постраждали внаслідок стрілянини – неясно. За непідтвердженими даними, кілька людей було збито машиною.

Лондонська поліція підтвердила факт стрілянини. Офіційних даних про потерпілих поки що немає.