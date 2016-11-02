У Лондоні працівники метро страйкуватимуть через скорочення робочих місць

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Члени двох профспілок покинуть робочі місця о 18:00 в неділю на 24 години

У Лондоні 8 січня розпочнеться страйк працівників метро, в межах якого закриються багато станцій. Страйк оголошено після невдалих переговорів між профспілками і керівництвом про умови праці та спробу керівництва скоротити робочі місця.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з повідомленням, члени двох профспілок покинуть робочі місця о 18:00 в неділю на 24 години.

Профспілки і керівництво компанії London Underground вели переговори щодо питання про закриття кас у метро та заміни їх автоматами.

Таким чином компанія не потребуватиме працівників кас та може скоротити кількість робочих місць.

Керівництво метро попереджає мешканців міста про можливі затримки в роботі транспорту.

Також повідомляється, що більшість станцій метро в центральному Лондоні будуть закриті.