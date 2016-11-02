  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Лондоні працівники метро страйкуватимуть через скорочення робочих місць

    • Вчора, 01:07
    • Розсилка

    Члени двох профспілок покинуть робочі місця о 18:00 в неділю на 24 години

    У Лондоні 8 січня розпочнеться страйк працівників метро, в межах якого закриються багато станцій. Страйк оголошено після невдалих переговорів між профспілками і керівництвом про умови праці та спробу керівництва скоротити робочі місця.

    Про це повідомляє ВВС.

    Згідно з повідомленням, члени двох профспілок покинуть робочі місця о 18:00 в неділю на 24 години.

    Профспілки і керівництво компанії London Underground вели переговори щодо питання про закриття кас у метро та заміни їх автоматами.

    Таким чином компанія не потребуватиме працівників кас та може скоротити кількість робочих місць.

    Керівництво метро попереджає мешканців міста про можливі затримки в роботі транспорту.

    Також повідомляється, що більшість станцій метро в центральному Лондоні будуть закриті.

    Читайте також
    метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ