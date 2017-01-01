У Лондоні стався вибух: є поранені
- Сьогодні, 17:35
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Відомо про двох потерпілих: один чоловік дістав серйозні опіки, співробітник поліції – травму руки
У Фінсбері Парк на півночі Лондона прогримів вибух, внаслідок чого поліцейський і ще одна людина зазнали поранень.
Про це повідомляє Express.
Пригода сталася приблизно опівдні у житловому районі. Відомо, що правоохоронець дістав травму руки, інша людина – сильні опіки.
На місці працюють 65 пожежників і 10 пожежних машин, а також поліція та чиновники. Наразі пожежу вже локалізовано.
Поки що про причини вибуху немає жодної інформації.