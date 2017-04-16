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    У Лондоні вимагають позбавити британського громадянства дружину президента Сирії

    • Сьогодні, 16:31
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    <p>Асма і Башар Асад</p>

    Асма і Башар Асад

    Асма Асад володіє сирійським і британським громадянствами

    Члени парламенту Великобританії звернулися до МВС з вимогою позбавити дружину президента Сирії Башара Асада Асму британського громадянства, повідомляє РИА Новости з посиланням на видання The Sunday Times.

    «Кілька парламентаріїв, а також проживають у країні сирійців звернулися з таким проханням в суботу», - йдеться в повідомленні.

    Асма Асад народилася в Лондоні і володіє сирійським і британськими паспортами. Як зазначає видання, наявність другого громадянства дає владі країни право позбавити дружину сирійського лідера підданства Сполученого Королівства.

    Член парламенту Великобританії Надім Захаві заявив, що дружина Асада є частиною пропагандистської машини, яка здійснює військові злочини, і закликав впливати на Асада будь-якими способами, в тому числі за допомогою його дружини.

    Сирійська опозиція 4 квітня заявила про 80 загиблих в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб і 200 поранених. Авіаудар було завдано військовими Асада, які вперто не визнають свою провину і звинувачують у всьому самих повстанців. Також в армії Асада заявили, що «сирійські війська ніколи не застосовували та не мають наміру застосовувати хімічну зброю проти мирних громадян і проти терористів», а весь хімічний арсенал країни нібито було вивезено з країни під контролем ОЗХО.

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