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    У Лондоні за $42 млн розпочали ремонтувати Біг-Бен

    • Сьогодні, 00:10
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    Біг-Бен
    Біг-Бен

    Ремонтні роботи триватимуть три роки

    У Лондоні розпочався ремонт Біг-Бену – вежі з годинником у центрі британської столиці.

    Ремонтні роботи триватимуть три роки. Їхня вартість становитиме 29 млн британських фунтів. Це майже $42 млн. Біг-Бен не лагодили уже кілька десятирічь.

    У 2015-му році годинник на вежі навіть почав відставати. Як з'ясувалося, механізм, якому півтори сотні років, вкрай зношений і потребує термінового відновлення. Так само, як і дах та ще кілька елементів цієї споруди.

    «Наш проект ремонту розрахований на три роки. І він складатиметься з трьох частин. Це відновлення годинника, відновлення самої споруди, і те, що я назвав би благоустроєм вежі», - розповів головний архітектор Адам Ватробський.

    До слова, цієї ночі Ейфелева вежа вимикала підсвітку на знак жалоби за загиблими в результаті нападу в Стокгольмі.

    Джерело: 5 канал

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