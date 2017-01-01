У Лондоні за $42 млн розпочали ремонтувати Біг-Бен

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Біг-Бен

Ремонтні роботи триватимуть три роки

У Лондоні розпочався ремонт Біг-Бену – вежі з годинником у центрі британської столиці.

Ремонтні роботи триватимуть три роки. Їхня вартість становитиме 29 млн британських фунтів. Це майже $42 млн. Біг-Бен не лагодили уже кілька десятирічь.

У 2015-му році годинник на вежі навіть почав відставати. Як з'ясувалося, механізм, якому півтори сотні років, вкрай зношений і потребує термінового відновлення. Так само, як і дах та ще кілька елементів цієї споруди.

«Наш проект ремонту розрахований на три роки. І він складатиметься з трьох частин. Це відновлення годинника, відновлення самої споруди, і те, що я назвав би благоустроєм вежі», - розповів головний архітектор Адам Ватробський.

До слова, цієї ночі Ейфелева вежа вимикала підсвітку на знак жалоби за загиблими в результаті нападу в Стокгольмі.

Джерело: 5 канал