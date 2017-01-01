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Скотленд-Ярд затримав ще двох підозрюваних у справі про ДТП

Скотленд-Ярд затримав ще двох підозрюваних у справі про ДТП, що сталося в районі Айлінгтон на півночі Лондона

Як повідомили правоохоронці, вони як і раніше не схильні вважати, що подія є спробою здійснення теракту.

Таким чином, в цілому в рамках розслідування цієї справи затримано чотирьох осіб. Раніше повідомлялося, що офіцери лондонської поліції виявили два ножі під час обшуку автомобіля, який збив кількох пішоходів.

Раніше наводилися дані про чотирьох постраждалих. Правоохоронці уточнили, що госпіталізовані три людини. Їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.

В лікарні помер 75-річний чоловік, який був поранений в результаті теракту біля будівлі британського парламенту

Раніше Антитерористичний підрозділ Скотленд-Ярду випустив офіційну заяву, де вказується, що Халід Масуд, який вчинив теракт у центрі Лондона, діяв самотужки. Його мотиви залишаються для правоохоронців загадкою.

«Ми повинні прийняти те, що можливо ніколи не зрозуміємо, чому він це зробив. Можливо, ця таємниця померла разом з ним. Незважаючи на це, ми намагаємося з'ясувати одинак Масуд був натхненний терористичної пропагандою або якимось іншим чином отримав поштовх до скоєння злочину», - сказав журналістам заступник глави лондонської поліції Нейл Басу. «Поліція не має даних про підготовки нових терактів», - додав він.

Напередодні лондонська поліція відпустила шістьох затриманих за підозрою в причетності до теракту в столиці Великобританії.