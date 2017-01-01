У Лондоні завершилися слухання щодо «боргу Януковича»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами представників позивача та відповідача, на винесення рішення судді можуть знадобитися місяці

Високий суд Лондона завершив у четвер слухання сторін у справі про суверенний борг України перед Росією у розмірі $ 3 млрд. Суддя Вільям Блер, під головуванням якого пройшло триденне засідання, взяв час на винесення рішення.

«Це були надзвичайно корисні пояснення. Мені потрібно якийсь час для того, щоб їх розглянути, і в належний час ви будете повідомлені про рішення», - сказав він.

Представники як позивача, так і відповідача в розмові з кореспондентом ТАРС висловили припущення, що на це «можуть знадобитися місяці». Але і на цьому судовий розгляд, судячи з усього, не завершиться, так як у кожної сторони буде можливість подати апеляцію на вердикт суду. З огляду на довгу процедуру, на це може піти кілька років.

Нагадаємо, що Україна так і не отримала згоди на реструктуризацію боргу за євробондами на $3 млрд з терміном погашення 20 грудня 2015 року, викупленими Росією на кошти Фонду національного добробуту в кінці 2013 року. РФ відмовилася обговорювати реструктуризацію на загальних умовах, наполягаючи на суверенному, а не комерційному характері боргу.

МВФ визнав суверенний характер боргу, але зберіг можливість продовження фінансування України, незважаючи на дефолт по цьому боргу.

У грудні 2015 року український уряд запровадив мораторій на виплату боргу за вказаними єврооблігаціями.

Врешті 17 лютого 2016 року трасті – The Law Debenture Trust Corporation PLC, що діє за вказівкою Російської Федерації – подала до Високого суду Англії позов про стягнення заборгованості з України. Інтереси позивача в суді представляє міжнародна юридична компанія Norton Rose Fulbright.

Мінфін України в цьому провадженні залучив Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan – провідну міжнародну юридичну фірму, що спеціалізується на представництві в судах. У своїх запереченнях українська сторона вказала, що договір про позику, укладений в грудні 2013 року, є недійсним і не підлягає примусовому виконанню через низку причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $3 млрд, які в подальшому були викуплені Росією на кошти Фонду національного добробуту (ФНБ), а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.