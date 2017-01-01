У лондонському аеропорту «Хітроу» скасували близько 100 авіарейсів
- Сьогодні, 14:17
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Рейси скасовано через складні погодні умоваи
Близько 100 рейсів скасовують в міжнародному аеропорту «Хітроу» в Лондоні другий день поспіль через туман, передає ВВС.
Зокрема, скасовано один рейс у Гетвіку, в той час як аеоропрти Саутгемптона, Станстеда і Едінбурга закликали пасажирів перевіряти рейси.
Попередження про туман і ожеледицю поширили на Уельс, Мідлендс і південну Англію.
«Жовтий рівень» попередження від метеобюро діє до ранку середи.
Раніше через негоду аеропорт «Бориспіль» скасував рейси зі Стамбула.
Також з квітня з Австрії в Україну запустять три нові авіарейси.