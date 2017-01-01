  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У лондонському аеропорту «Хітроу» скасували близько 100 авіарейсів

    • Сьогодні, 14:17
    • Розсилка

    Рейси скасовано через складні погодні умоваи

    Близько 100 рейсів скасовують в міжнародному аеропорту «Хітроу» в Лондоні другий день поспіль через туман, передає ВВС.

    Зокрема, скасовано один рейс у Гетвіку, в той час як аеоропрти Саутгемптона, Станстеда і Едінбурга закликали пасажирів перевіряти рейси.

    Читайте також

    Попередження про туман і ожеледицю поширили на Уельс, Мідлендс і південну Англію.

    «Жовтий рівень» попередження від метеобюро діє до ранку середи.

    Раніше через негоду аеропорт «Бориспіль» скасував рейси зі Стамбула.

    Також з квітня з Австрії в Україну запустять три нові авіарейси.

    Читайте також
    Негода літак аеропорт Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ