У лондонському аеропорту «Хітроу» скасували близько 100 авіарейсів

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Рейси скасовано через складні погодні умоваи

Близько 100 рейсів скасовують в міжнародному аеропорту «Хітроу» в Лондоні другий день поспіль через туман, передає ВВС.

Зокрема, скасовано один рейс у Гетвіку, в той час як аеоропрти Саутгемптона, Станстеда і Едінбурга закликали пасажирів перевіряти рейси.

Попередження про туман і ожеледицю поширили на Уельс, Мідлендс і південну Англію.

«Жовтий рівень» попередження від метеобюро діє до ранку середи.

Раніше через негоду аеропорт «Бориспіль» скасував рейси зі Стамбула.

Також з квітня з Австрії в Україну запустять три нові авіарейси.