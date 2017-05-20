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    У Лос-Анджелесі пасажирський літак зіткнувся з вантажівкою: є постраждалі

    • Сьогодні, 03:23
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    Інцидент стався невдовзі після приземлення літака

    У Лос-Анджелесі в міжнародному аеропорту пасажирський літак зіткнувся з вантажним автомобілем, восьмеро людей постраждали.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Повідомляється, що інцидент стався невдовзі після приземлення борту.

    За даними пожежної служби Лос-Анджелеса, постраждалі були в вантажівці під час події. Одна людина перебуває в критичному стані.

    Відзначається, що в результаті зіткнення автомобіль перекинувся.

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