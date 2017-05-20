У Лос-Анджелесі пасажирський літак зіткнувся з вантажівкою: є постраждалі
- Сьогодні, 03:23
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Інцидент стався невдовзі після приземлення літака
У Лос-Анджелесі в міжнародному аеропорту пасажирський літак зіткнувся з вантажним автомобілем, восьмеро людей постраждали.
Про це повідомляє Associated Press.
Повідомляється, що інцидент стався невдовзі після приземлення борту.
За даними пожежної служби Лос-Анджелеса, постраждалі були в вантажівці під час події. Одна людина перебуває в критичному стані.
Відзначається, що в результаті зіткнення автомобіль перекинувся.