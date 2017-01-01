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    У Лос-Анджелесі почалася церемонія вручення премії «Золотий глобус»

    • Сьогодні, 04:54
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    Церемонію вручення нагород вперше веде американський комік Джиммі Феллон

    У Лос-Анджелесі почалася 74-я церемонія вручення нагород кінотелевізійної премії «Золотий глобус», повідомляє NBC.

    Церемонію вручення нагород вперше веде американський комік Джиммі Феллон, який пообіцяв виступити з політичними жартами.

    Перші нагороди отримали актори Аарон Тейлор-Джонсон (найкраща роль другого плану у фільмі «Під покровом ночі»), а також Біллі Боб Торнтон (краща чоловіча роль в серіалі «Голіаф»).

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