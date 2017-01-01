У Лос-Анджелесі в результаті краху вертольота загинули двоє
- Сьогодні, 05:35
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Повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії
У порту Лос-Анджелеса зазнав аварії вертоліт Robinson R-22, після чого він затонув у водах Тихого океану, повідомляє Los Angeles Times.
В результаті події загинули дві людини, що знаходилися на борту вертольота. Після багатогодинних пошуків тіла загиблих були виявлені на дні гавані.
Відзначається, що повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії.