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    У Лос-Анджелесі в результаті краху вертольота загинули двоє

    • Сьогодні, 05:35
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    Повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії

    У порту Лос-Анджелеса зазнав аварії вертоліт Robinson R-22, після чого він затонув у водах Тихого океану, повідомляє Los Angeles Times.

    В результаті події загинули дві людини, що знаходилися на борту вертольота. Після багатогодинних пошуків тіла загиблих були виявлені на дні гавані.

    Відзначається, що повітряне судно вилетіло з аеродрому в місті Торренс для повітряної фотосесії.

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