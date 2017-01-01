У Луценка пояснили, чому Інтерпол зняв з розшуку Януковича

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Віктор Янукович

Заступник генпрокурора стверджує, що рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу в Україні

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін пояснив причини зняття з розшуку Інтерполу колишнього президента України Віктора Януковича.

Відповідну заяву у Facebook оприлюднила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Нещодавні рішення Інтерполу про зняття з міжнародного розшуку представників режиму Януковича пов’язані, перш за все, з недосконалістю кримінально-процесуального законодавства України в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - вважає Єнін.

За його словами, зокрема, ухвала судів про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважається ухвалою про тримання підозрюваного/обвинувачуваного під вартою.

«Відповідно, згідно з правилами Інтерполу, особу, щодо якої не обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук», - додав заступник Луценка.

Також він додав, що окремі районні суди Києва відмовляються виносити ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без участі підозрюваного.

«Водночас, зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу з обвинувачення В. Януковича у державній зраді, що розпочнеться 4 травня цього року», - резюмує Єнін.

Як повідомляв «Главком», сьогодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Також речник Нацполіції України розповів, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, а адвокат екс-міністра енергетики часів Едуарда Ставицького стверджує, що Інтерпол припинив розшук його підзахисного.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.