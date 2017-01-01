У Луценка пояснили, чому проводили обшук у помічника Мосійчука

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Фото УНІАН Юрій Луценко

Пов’язувати дії слідчих із «політичними репресіями» безпідставно із боку заявників, кажуть в ГПУ

Обшуки, проведені Генпрокуратурою у помічника народного депутата Ігоря Мосійчука Андрія Мамалиги, пов’язані з фактом захоплення приміщень площею 2,5 тис. кв. м у центрі Києва і не мають відношення до адвокатської діяльності чи до народних депутатів. Про це у себе на сторінці у Facebook написала прес-секретарка генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури здійснюється розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України за фактом протиправного відчуження майна одного з підприємств та зловживання службовим становищем службовими особами реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції Київської області», - зазначила вона.

За словами Сарган, у ході розслідування на підставі рішення суду та у суворій відповідності до норм Кримінального процесуального кодексу України проведено більше десяти обшуків, у тому числі за фактичним місцем проживання адвокатів.

«Наголошу: Колегія адвокатів була завчасно повідомлена про заплановані обшуки. При цьому зазначені обшуки не мали будь-якого відношення безпосередньо до адвокатської діяльності Л. Сівакова та А. Мамалиги, а були пов’язані виключно з фактом протиправного заволодіння нерухомим майном – приміщеннями загальною площею майже 2,5 тис кв м, які розташовані у м. Києві», - додала вона.

«Пов’язувати дії слідчих із «політичними репресіями» безпідставно із боку заявників», - підкреслила Сарган.

Нагадаємо, раніше народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук у коментарі «Главкому» розповів, із чим пов’язані обшуки у його помічника та адвоката Андрія Мамалиги – його «звинувачують нібито в причетності до якоїсь оборудки».