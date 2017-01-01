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    У Луценка розповіли, кого з високопосадовців було допитано у справі про держзраду Януковича

    • Сьогодні, 08:24
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    Прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко
    Прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко

    Сьогодні о 10:00 в Оболонському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича

    Під час досудового розслідування кримінального провадження щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича був допитаний ряд діючих і колишніх високопосадовців, які свідчитимуть під час розгляду по суті у суді. Про це заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.

    «Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, Андрій Парубій (голова ВРУ — ред.), Арсеній Яценюк (екс-прем’єр-міністр України — ред.), Олександр Турчинов (секретар РНБО — ред..), Юрій Сергеєв (колишній постійний представник України при ООН — ред.), Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ — ред.), Михайло Коваль (колишній в.о. міністра оборони України — ред.), Андрій Сенченко (колишній т.в.о. заступника голова АПУ, нардеп трьох скликань — ред.), Анатолій Могильов (екс-голова Ради міністрів Криму — ред.), народні депутати Володимир Литвин, Вікторія Сюмар, Володимир Замана (екс-керівник Генерального штабу ЗСУ — ред.) та інші посадовці», — сказав Р.Кравченко, відповідаючи на запитання, кого із високопосадовців сторона обвинувачення планує допитати під час розгляду справи у суді по суті.

    При цьому, за словами прокурора, прізвища свідків сторони обвинувачення відомі стороні захисту.

    «Хочу підкреслити, що остаточний порядок вивчення доказів у цьому кримінальному провадженні буде визначений судом», — додав Кравченко.

    Загалом, за його даними, сторона обвинувачення планує допитати понад 100 свідків під час судового розгляду справи Януковича.

    Як повідомляв «Главком», напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку. 

    Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

    Також речник Нацполіції України розповів, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, а адвокат екс-міністра енергетики часів Едуарда Ставицького стверджує, що Інтерпол припинив розшук його підзахисного.

    Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

    Адвокат екс-президента стверджує, що Янукович не прийде в Оболонський суд

     

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