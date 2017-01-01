У Луценка розповіли, кого з високопосадовців було допитано у справі про держзраду Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко

Сьогодні о 10:00 в Оболонському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича

Під час досудового розслідування кримінального провадження щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича був допитаний ряд діючих і колишніх високопосадовців, які свідчитимуть під час розгляду по суті у суді. Про це заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.

«Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, Андрій Парубій (голова ВРУ — ред.), Арсеній Яценюк (екс-прем’єр-міністр України — ред.), Олександр Турчинов (секретар РНБО — ред..), Юрій Сергеєв (колишній постійний представник України при ООН — ред.), Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ — ред.), Михайло Коваль (колишній в.о. міністра оборони України — ред.), Андрій Сенченко (колишній т.в.о. заступника голова АПУ, нардеп трьох скликань — ред.), Анатолій Могильов (екс-голова Ради міністрів Криму — ред.), народні депутати Володимир Литвин, Вікторія Сюмар, Володимир Замана (екс-керівник Генерального штабу ЗСУ — ред.) та інші посадовці», — сказав Р.Кравченко, відповідаючи на запитання, кого із високопосадовців сторона обвинувачення планує допитати під час розгляду справи у суді по суті.

При цьому, за словами прокурора, прізвища свідків сторони обвинувачення відомі стороні захисту.

«Хочу підкреслити, що остаточний порядок вивчення доказів у цьому кримінальному провадженні буде визначений судом», — додав Кравченко.

Загалом, за його даними, сторона обвинувачення планує допитати понад 100 свідків під час судового розгляду справи Януковича.

Як повідомляв «Главком», напередодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Також речник Нацполіції України розповів, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, а адвокат екс-міністра енергетики часів Едуарда Ставицького стверджує, що Інтерпол припинив розшук його підзахисного.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Адвокат екс-президента стверджує, що Янукович не прийде в Оболонський суд.