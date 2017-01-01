У Луценка розповіли, як у НАТО розхвалили українських антикорупціонерів

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Євген Єнін

Делегація антикорупційних відомств України відвідала штаб-квартиру НАТО

Заступник генпрокурора Євген Єнін прокоментував візит делегації Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро і Національного агентства із запобігання корупції до штаб-квартири НАТО.

За його словами, було проведено кілька зустрічей делегації з керівництвом Альянсу, а також було проведено засідання комісії Україна – НАТО на рівні заступників постійних представників.

«Спільна делегація ГПУ, НАБУ і НАЗК відвідала штаб-квартиру НАТО, де ми провели презентацію діяльності відомств за попередній рік. Ми отримали позитивні оцінки. Увагу партнерів було звернено на те, що ми все більше демонструємо взаємодію, ніж конкуренцію між органами, які борються з корупцією», – розповів Єнін в ефірі «112 Україна».

«Позитивні оцінки отримало і зростання рейтингу України в рамках Transparency International. Це позитивне зрушення, і ми не збираємося на цьому зупинятися», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після зустрічі з виконувачем обов'язків генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявив, що всі 28 країн – членів НАТО повністю підтримують Україну щодо її суверенності та територіальної цілісності, і інших думок із цього приводу немає.