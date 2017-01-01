У Луценка визнали: найближчим часом не зможуть повернути жодного корупціонера, який втік за кордон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Єнін

Генпрокуратура отримала низку відмов в екстрадиції посадовців-корупціонерів

Низка країн, до яких Україна звернулась із проханням про екстрадицію свої чинних або колишніх посадовців, проти яких порушені справи за звинуваченнями в участі у корупційних схемах, відмовляють або, принаймні, не поспішають робити віддавати підозрюваних. Про це розповів заступник генерального прокурора, який курирує міжнародний напрямок, Євген Єнін, пише видання «Українські новини».

Так, за словами заступника генпрокурора, Німеччина відмовила Україні в екстрадиції банкіра Бориса Тимонькіна. «Німеччина звернула увагу на кілька аспектів при відмові. Зокрема, на нібито тиск з боку представників Генеральної прокуратури, які відвідували Німеччину для проведення допиту Тимонькіна... На даний момент ми перевіряємо цю інформацію», - зазначив він.

З словами Єніна, Генпрокуратура також отримала відмову в екстрадиції екс-міністра фінансів Юрія Колобова з Іспанії. «Наскільки мені відомо, на адресу компетентних органів Іспанії було відправлено листа нібито за підписом заступника генпрокурора, яке стало підставою для відмови в екстрадиції Колобова з боку Іспанії. У той же час нами перевіряється підробка зазначеного підпису в рамках кримінального провадження», - пояснив він.

Водночас прокурор розказав, що отримав від Великобританії запевнення в тому, що королівська служба прокуратури продовжить супровід справи екс-керівника державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука. «Йому інкримінують розкрадання значної суми грошей. Для нас очевидним є те, що аргументи на користь екстрадиції настільки вагомі, що Великобританія вирішила підтримати наше клопотання», - сказав він. Разом із тим, він не уточнив, коли саме нога Бондарчука ступить на українську землю.

Крім того, Єнін стверджує, що досі немає рішення суду про відновлення екстрадиції екс-глави Держнацпроекту Владислава Каськіва з Панами. «Протягом 2-3 місяців очікується фінальне рішення. Я вважаю, що ми йдемо непогано», - зазначив він і додав, що вірить у позитивне для України рішення у цій справі.

Заступник генпрокурора також розповів, що Генпрокуратура досі не отримала відповідь Іспанії на запит про екстрадицію в Україну матері депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. «Цей процес не є настільки швидким, як хотілося б цього нам усім. Хочу звернути увагу на те, що буквально днями ми отримали згоду Іспанії на видачу підозрюваної в шахрайстві і цей кейс розглядався 10 років», - додав він.

Як відомо, на початку травня було оприлюднено інформацію про зняття Інтерполом з міжнародного розшуку низки колишніх високопоставлених українських чиновників оточення екс-президента Віктора Януковича. Рішення було продиктовано не політичними моментами, а кримінально-процесуальними. На думку Інтерполу, судова ухвала про доставку в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою не є запобіжним заходом у вигляді арешту і тягне за собою погіршення процесуального статусу для тих, хто знаходиться в міжнародному розшуку.