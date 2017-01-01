МВС Януковича приплачувало «Беркуту» за жорстокість? Генпрокуратура почала перевірки

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У Луценка взялися за главки МВС – перевіряють фінансування в часи Януковича

Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України отримав дозвіл на проведення позапланових виїзних ревізій фінансово-господарської діяльності восьми Головних управлінь Нацполіції у рамках кримінального провадження зі зловживання владою службовими особами Департаменту громадської безпеки МВС.

Про це свідчить ряд ухвал Печерського районного суду Києва, датованих 26 січням.

Під ревізію потрапили обласні управління Черкаської, Донецької, Луганської, Херсонської, Чернігівської, Волинської, Київської, Чернівецької областей.

Метою перевірки ГПУ є встановлення законності, наявності достатніх підстав для виплати заробітної плати, грошового забезпечення, премій, заохочень, матеріальних допомог, коштів на відрядження та інших грошових виплат, а також з метою встановлення їх розміру та кола осіб, які їх отримували.

За основу взятий період з 1 січня 2010 до 30 березня 2014 роки. Зокрема, досліджуються фінансування спецпідрозділів «Беркут» у часи Євромайдану; наявність фондів, які були створенні та діяли при УМВС; виплати із каси профспілкового комітету та інші.

Саму ж перевірку на вимогу ГПУ здійснять інспектори Державної аудиторської служби України та її міжрегіональні територіальні органи.

В контексті цих перевірок тривають досудові розслідування проти вищих колишніх вищих посадовців МВС. Слідство стверджує, що протягом грудня 2013 року - лютого 2014 року Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та інші високопосадовці направили від 10 млн. до 12 млн. грн. співробітникам спецпідрозділів «Беркут» на протидію протестним акціям, у тому числі вчинення дій, пов'язаних із силовим розгоном учасників акції протесту, застосуванням працівниками правоохоронних органів надмірної сили до протестувальників.

Наразі у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника Департаменту громадської безпеки - начальнику управління організації служби та роботи конвойних підрозділів спеціальних установ і судової міліції Міністерства внутрішніх справ України.