Прокурору «Няші» загрожує до 15 років в’язниці за державну зраду

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Наталія Поклонська

У Луценка взялися за зрадницю Поклонську, яку обрано депутатом Держдуми

Печерський районний суд Києва надав дозвіл ГПУ на здійснення спеціального досудового розслідування проти колишнього «прокурора» окупованого Криму Наталії Поклонської.

Про це йдеться в ухвалі суду від 20 січня.

Поклонській закидають незаконність займання посади прокурора Автономної Республіки Крим, а у подальшому прокурора Республіки Крим, починаючи з березня 2014 року. Внаслідок цього вона не правомірно призначала прокурорсько-слідчих працівників АР Крим до так званої окупаційної прокуратури захопленого Росією Криму.

У вересні 2015 року «прокурору» Криму письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада»). Згодом її оголошено в розшук.

Згідно з повідомленням Департаменту контррозвідки Служби безпеки України від 13 червня 2016 року, підозрювана постійно перебуває на тимчасово окупованій території України в Криму.

26 вересня 2016 року Поклонська звільнилася з прокуратури Криму, оскільки обралася депутатом Державної Думи від «Єдиної Росії».

Згідно з судовою ухвалою, Генпрокуратура визнає, що притягнути Наталію Поклонську до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим. Тому прокурор наполіг на проведенні спеціального досудового розслідування.