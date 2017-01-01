У Луценка заперечують проведення обшуків у помешканні Марушевської
- Сьогодні, 18:28
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У рамках розслідування злочинних дій чиновників Одеської митниці проведено більше 60 обшуків
Генпрокуратура України розслідує дії чиновників Одеської митниці з листопада 2015 року по листопад 2016 року. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
«Перевіряється підозра, що діючи за попередньою змовою, в інтересах третіх осіб, вони, можливо, дозволяли занижувати вартість товарів, що проходили розмитнення. Відповідно розмір мита, яке стягувалось в державний бюджет, також занижувався. Внаслідок злочинних дій завдано збитків державі на суму 6,92 млн грн», - написала вона.
Слідство провадиться Слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ спільно з оперативними працівниками Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
В рамках досудового розслідування одночасно проведено більше 60 обшуків на території Київської, Одеської та Львівської областей.
Сарган зазначила, що обшуки у помешканні екс-керівника Одеської митниці Юлії Марушевської не проводилися.
Слідство триває.
Нагадаємо, Марушевська заявила, що працівники СБУ та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки в її квартирі.