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    У Луценка заявили, що Злочевським ще займається НАБУ

    • Сьогодні, 08:29
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    Микола Злочевський
    Микола Злочевський

    Закриття Генпрокуратурою провадження не означає, що перевірка діяльності Злочевського на посаді міністра екології припинена, заявили в ГПУ

    Незважаючи на те, що Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження щодо ТОВ «ЕСК Еско-Північ», компанії екс-міністра екології Миколи Злочевського, перевірка діяльності Злочевського не припинена. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

    Вона зазначила, що у даному провадженні «слідча група ГПУ спрацювала по відшкодуванню в держбюджет найбільшої суми за всі роки незалежності». «Безпрецедентний штраф у 180 млн гривень вперше сплачено до держбюджету!» - наголосила Сарган.

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    «Закриття даного провадження не означає, що перевірка діяльності М. Злочевського на посаді міністра екології в уряді часів Януковича припинена. Ні. Вона триває. І триває, зокрема, в НАБУ, де є декілька кримінальних проваджень», - повідомила вона.

    Нагадаємо, 1 лютого ГПУ повідомила про закриття справи проти Злочевського.

    ГПУ поінформувала, що за результатами попереднього розслідування щодо Злочевського не виявлено порушень податкового законодавства в частині повноти і своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб екс-міністром.

    Як повідомлялося, 13 вересня Печерський райсуд зобов'язав Генпрокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.

    Генпрокуратура оголосила в розшук колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського 16 січня 2015 року.

    7 липня Генеральна прокуратура почала операцію з виявлення нової «газової схеми», до якої причетний екс-міністр екології Микола Злочевський.

    Колишній міністр екології та природних ресурсів, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Злочевський підозрюється в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення в особливо великому розмірі).

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