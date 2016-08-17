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    У Луцьку затримали педофіла, який три роки мордував дівчину

    • Сьогодні, 18:23
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    Правоохоронці встановили, що з лютого 2014 року 43-річний лучанин вступав у статеві зносини із 15-річною школяркою

    На квартирі, яку здають пoдoбoвo на вулиці Ветеранів у Луцьку, правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який прoтягoм oстанніх трьoх рoків вступав у статеві знoсини з неповнолітньою. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, – повідомили у Головного управлінні Нацполіції у Волинській області.

    Правоохоронці встановили, що з лютого 2014 року цей 43-річний лучанин вступав у статеві зносини із 15-річною школяркою, жителькою обласного центру. Він знав, що дівчина не досягла статевої зрілості і є неповнолітньою.

    Нині за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 155 Кримінального кодексу України. Мова йде про стетеві зносини із особою, яка не досягла статевої зрілості.

    У справі призначено відповідну судово-медичну експертизу, проводяться інші невідкладні слідчі дії.

    Нагадаємо, ще у травні минулого року під Києвом вітчим згвалтував і вбив дворічного хлопчика.

     

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