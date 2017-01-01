У Луганській області троє мирних жителів підірвалися на розтяжці
- Сьогодні, 12:54
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Фото: segodnya.ua
Військові оточили місце події до приїзду медиків
У Луганській області на розтяжці підірвалися троє мирних жителів.
Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації на сторінці в Facebook.
Перед приїздом лікарів, місце події було оціплено військовослужбовцями.
Військові медики надали постраждалим допомогу та доставили у військовий госпіталь міста Сєвєродонецьк.
Нагадаємо, за звітом штабу АТО минулої доби було зафіксовано півсотні ворожих обстрілів, трьох бійців поранено.
Також сьогодні міністр оборони України підписав наказ, який визначає порядок призову на військову службу офіцерів запасу.