У Луганському бойовики зі стрілецької зброї поранили місцеву мешканку

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На номер «102» надійшло повідомлення від медиків про те, що в місцеву лікарню доставлено жінку з пораненнями стегна і травматичним шоком 2 ступеня

У Донецькій області, в селищі Луганське, бойовики зі стрілецької зброї поранили жінку, яка в той момент перебувала на власному городі біля будинку.

Про це у вівторок повідомили у Бахмутському відділі поліції Донецької області.

«Жінка була на власному городі, коли бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї по прифронтовому населеному пункту. Постраждала 1954 року народження отримала осколкові вогнепальні поранення», – сказано в повідомленні.

У поліції уточнили, що на номер «102» надійшло повідомлення від медиків про те, що в місцеву лікарню доставлено жінку з пораненнями стегна і травматичним шоком 2 ступеня.

За попередньою інформацією, жінка отримала поранення, коли була я на власному городі на вул. Степовій – це одна з крайніх вулиць, розташована на лінії розмежування.

Зараз постраждала в реанімації, де їй надається медична допомога. Поліція з’ясовує обставини події.

Попередня правова кваліфікація – ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.